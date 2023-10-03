Куда обращаться белорусам, если не верят в точность электросчетчика? Энергетики дали совет

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Опубликовано: 03.10.2023 16:45 , Обновлено: 03.10.2023

Бывают такие моменты, когда человек может усомниться в правильности показаний электросчетчика. Специалисты Гродненской энергосистемы объяснили, каким образом белорусы могут удостовериться в этих данных.

Как сообщил”Ошмянский вестник”, при возникновении сомнений в правильности работы электросчетчика белорусы могут обратиться в абонентскую службу энергоснабжающей организации по территориальной принадлежности (район электрических сетей – РЭС) и подать заявку на внеочередную поверку с предварительной оплатой.

[info_b]Совет Министров Республики Беларусь утвердил постановление 17.10.2011 №1394, в редакции №309 от 25.05.2020, где как раз это регламентировано п. 217 Правил электроснабжения.[/info_b]

Как пояснили специалисты Гродненской энергосистемы, такая проверка является независимой экспертизой. Она осуществляется Центром стандартизации и метрологии Республики Беларусь

“По желанию абонент может присутствовать при проведении экспертизы, о чем делается запись в заявлении. В случае выводов эксперта о несоответствии характеристик счетчика установленным стандартам сумма предоплаты возвращается абоненту в счет оплаты за использованную электроэнергию”, – объяснили сотрудники Гродненской энергосистемы.

Что же касается действий, которые должны выполнить белорусы перед тем, как подать счетчик на проверку. Следует сначала проверить устройство на «самоход»: отключить автоматическими выключателями (пробками) отходящие группы питания квартиры, оставив счетчик под напряжением. Диск исправного электросчетчика после отключения нагрузки может вращаться как в прямом, так и в обратном направлении, но не более одного оборота (определяем по меткам на диске) в течение не более 10 минут. В случае с электронным электросчетчиком должно отсутствовать периодическое моргание светодиода.

Далее при включенных автоматах (пробках) отключить все электроприборы в доме и из розеток в том числе, чтобы исключить «ждущий режим» электроприемников. Если диск счетчика не остановился (не прекратилось моргание светодиода), как описано в пункте выше, значит, необходимо искать причину с помощью ЖЭС или другой специализированной организации во внутренней электропроводке дома. Возможно нарушение изоляции проводов под штукатуркой (бетон токопроводящий), посторонние подключения (смежные розетки у соседей) и т. д.;

Также нужно проверить состояние уплотнителей в дверях холодильников, морозильников и особенно тщательно в нижней невидимой части с помощью зеркальца. Из-за плохих уплотнений в данных приборах значительно увеличивается расход электрической энергии.

Кроме того, специалисты советуют проверить и сравнить свои платежи за потребленную электрическую энергию (расход электроэнергии в кВт*ч) в предыдущие годы за аналогичный период (в абонентской службе РЭС имеются контрольные показания, снятые со средств учета).

И в конце концов зафиксировать показания счетчика, через час повторить снятие показаний и их разность соотнести с мощностью приборов, постоянно включенных в это время.

Ранее Телеграф со ссылкой на информацию специалистов “Минскводоканала” писал о трех случаях, когда белорусам придется доплачивать за воду, иногда даже за несколько лет. Например, это может произойти из-за ошибок при пользовании счетчиками.

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