В МЧС рассказали белорусам способ не идти на срочную военную службу. Но есть нюанс

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Опубликовано: 12.10.2025 13:22 , Обновлено: 12.10.2025

Официальный Telegram-канал Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (МЧС) ответил на вопрос, волнующий многих белорусских призывников и их родителей: может ли работа в спасательной службе стать альтернативой срочной военной службе. Ответ оказался одновременно и обнадеживающим, и содержащим важные оговорки.

Согласно разъяснению пресс-службы МЧС, прием на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям регулируется специальным Положением, утвержденным указом Президента. Согласно ему, на службу по контракту могут попасть совершеннолетние граждане Беларуси, соответствующие требованиям по личным, моральным качествам и состоянию здоровья. При этом, как правило, возраст соискателя не должен превышать 28 лет.

В случае поступления на службу в МЧС вновь принятый работник подлежит снятию с воинского учета и, как следствие, не подлежит призыву на срочную военную службу в период прохождения службы в МЧС, — обнадежили в ведомстве.

Главное условие — пять лет в форме спасателя

Однако здесь и кроется основной нюанс. Ведомство прямо указывает, что для того, чтобы окончательно избежать призыва, недостаточно просто устроиться в МЧС. Необходимо отслужить в его рядах значительный срок - не менее 5 лет.

Таким образом, такой способ освобождения от призыва требует долгосрочных обязательств. Плюс, берут не всех. Нужно пройти проверки и собеседования.

В МЧС напомнили, что для рассмотрения возможности приема на службу необходимо лично обратиться в территориальный орган по ЧС, имея при себе пакет документов: паспорт, военный билет, документы об образовании и характеристику.

Кстати, ранее Госавтоинспекция Молодечненского РОВД объявила об открытии вакансий на должность инспектора ГАИ. В ведомстве подчеркнули, что оформление на службу в органы внутренних дел освобождает от прохождения срочной службы.

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