Военные ещё на месяц запретили вход в четырёхкилометровую «опасную зону» под Пинском

Опубликовано: 01.11.2024 11:13 , Обновлено: 01.11.2024

Белорусские военные ещё на месяц продлили запрет на вход на территорию войскового стрельбища Пинского пограничного отряда, расположенного вблизи деревни Выжловичи Брестской области. "Опасной зоной" военные объявили участок протяженностью почти в четыре километра. Узнали, по какому графику будут проводить стрельбы.

Графиком плановых учебных стрельб Пинского погранотряда на ноябрь поделился местный Telegram-канал “Пинский телеграм”. Сообщается, что стрелять военные будут “весь ноябрь”:

с понедельника по пятницу в период с 9:00 до 22:00.

Потенциально опасной зоной, куда местным жителям “строго запретили” ходить в указанное время “во избежание несчастных случаев”, объявили участок шириной в 2390 метров и протяженностью 3900 метров от северо-западной окраины деревни Выжловичи и далее в северо-запад.

Ранее Telegraf.news рассказал, что учебные стрельбы на этом участке военные проводили и на протяжении всего предыдущего месяца. Тогда Пинский погранотряд также запрещал местным жителям появляться в опасной зоне в будние дни.

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