Военные ещё на месяц запретили вход в четырёхкилометровую «опасную зону» под Пинском
Белорусские военные ещё на месяц продлили запрет на вход на территорию войскового стрельбища Пинского пограничного отряда, расположенного вблизи деревни Выжловичи Брестской области. "Опасной зоной" военные объявили участок протяженностью почти в четыре километра. Узнали, по какому графику будут проводить стрельбы.
Графиком плановых учебных стрельб Пинского погранотряда на ноябрь поделился местный Telegram-канал “Пинский телеграм”. Сообщается, что стрелять военные будут “весь ноябрь”:
- с понедельника по пятницу в период с 9:00 до 22:00.
Потенциально опасной зоной, куда местным жителям “строго запретили” ходить в указанное время “во избежание несчастных случаев”, объявили участок шириной в 2390 метров и протяженностью 3900 метров от северо-западной окраины деревни Выжловичи и далее в северо-запад.
Ранее Telegraf.news рассказал, что учебные стрельбы на этом участке военные проводили и на протяжении всего предыдущего месяца. Тогда Пинский погранотряд также запрещал местным жителям появляться в опасной зоне в будние дни.
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