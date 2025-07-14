Военная академия Беларуси увеличила набор. Кого пообещали научить работать с ИИ?

Опубликовано: 14.07.2025 09:09 , Обновлено: 14.07.2025

Военная академия Беларуси в 2025 году увеличила набор абитуриентов, в том числе - девушек. Об этом заявил начальник академии Андрей Горбатенко. Он рассказал о трёх уровнях подготовки в учебном заведении и объяснил, кому из будущих студентов придётся научиться применять искусственный интеллект, осваивая профессию военного.

Рассказывая о вступительной кампании в эфире гостелеканала СТВ, Горбатенко заявил, что в этом году учебное заведение планирует набрать 45 девушек на различные специальности, при этом конкурс среди них достигает8 человек на место. Наиболее востребованным направлением он назвал “практическую психологию в военном деле ”.

А вот осваивать особенности применения искусственного интеллекта , судя по всему, придётся всем военным. По мнению Горбатенко, искусственный интеллект должен служить помощником для командира, чтобы тот мог “принять единственно правильное решение, от которого будут зависеть и успех тех или иных действий, и жизнь подчиненных”.

“Есть системы, где без него не обойтись, но профессионал, офицер должен быть подготовлен, знать классические подходы к ведению военных действий и, основываясь на этих знаниях, с применением искусственного интеллекта решать поставленные задачи”, - пояснил начальник Военной академии.

Ещё одно перспективное направление обучения, которое расширяется в этом году - управление беспилотниками . Кафедра специальной подготовки и боевого применения беспилотной авиации на базе Военной академии Беларуси была открыта 15 января 2025 года. Как пояснил Горбатенко, обучение в рамках этой кафедры в настоящее время на 3 уровнях:

базовый - даётся всем выпускникам (его прошли в том числе и лейтенанты - выпускники этого года) вместе с удостоверением, что они “готовы и умеют применять беспилотную авиацию”;

второй, более сложный уровень - для офицеров ракетных войск и артиллерии, предполагает умение наносить огневое поражение, корректировать огонь с применением БПЛА;

третий, продвинутый уровень - для узких специальностей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 12 июля во всех вузах Беларуси начался этап приёма документов, который продлится в большинстве случаев до 17 июля на бюджетную форму и до 1 августа — на платную. На некоторые специальности сельскохозяйственного профиля и в вузы силовых структур, для выпускников профильных классов, а также при наличии внутренних экзаменов срок могут быть другими.

Во всех вузах Беларуси начался приём документов. Что изменилось в 2025 году?