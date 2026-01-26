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Во всех белорусских школах объявили урок об обязанности "в любую минуту" защищать Родину

Во всех белорусских школах объявили урок об обязанности "в любую минуту" защищать Родину
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В министерстве образования сообщили, что на 29 февраля назначили урок под названием «Быть достойным гражданином Республики Беларусь – значит быть готовым в любую минуту встать на защиту Родины».

В Минобразования (Министерстве образования) высказали уверенность, что в ходе занятия между учениками и лекторами произойдет диалог, в ходе которого они обсудят сразу 4 вопроса:

  • Кто и как обеспечивает обороноспособность Беларуси;
  • лекторы будут рассказывать ученикам, что военная служба – «дело чести и школа мужества»;
  • также школьников будут агитировать получать в вузах (высших учебных заведениях) военные специальности;
  • будут рекламировать участие в военно-патриотических клубах.

Ранее стало известно, что белорусские школы призвали активнее заниматься профориентацией выпускников. С таким призывом выступила директор представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская в эфире государственного телеканала «Беларусь 1».

На госТВ призвали школы заняться профориентацией 11-классников — «Не только айтишник, но и сварщик!»

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