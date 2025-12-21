На госТВ призвали школы заняться профориентацией 11-классников — «Не только айтишник, но и сварщик!»

Опубликовано: 21.12.2025 10:29 , Обновлено: 21.12.2025

Белорусским школам следует активнее заниматься профориентацией выпускников. С таким призывом выступила директор представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская в эфире государственного телеканала «Беларусь 1».

По ее мнению, в школах следует популяризировать не только профессии, требующие высшего образования. Шпилевская призвала активнее доносить мысль о том, что рабочие специальности могут приносить доход, сопоставимый, например, с заработком программистов.

В эфире программы «Клуб редакторов» она отметила, что белорусские одиннадцатиклассники часто не знают, куда поступать, из-за недостатка информации о реальных профессиях и условиях труда.

«Потому что если бы, наверное, в районную школу пришли и рассказали, что не только айтишник зарабатывает большие деньги, но и сварщик может заработать большие деньги», — заявила Шпилевская.

Директор представительства, сама окончившая Белорусский государственный университет по специальности «журналистика», также обратила внимание на то, что родители часто настаивают на получении детьми высшего образования любой ценой. «А родители часто толкают: “Лишь бы высшее, хоть куда!” — и через 5 лет ребёнок в шоке от распределения в деревню», — сказала она.

В Беларуси выпускников государственных вузов и ссузов, обучавшихся за счёт бюджета, распределяют для обязательной отработки. В Министерстве образования такую систему называют «гарантией первого места работы».

Ранее в правительстве отмечали нехватку работников рабочих специальностей. В связи с этим было принято постановление, согласно которому университеты и колледжи будут обязаны формировать количество бюджетных мест для абитуриентов с учётом прогноза потребности экономики в кадрах от Министерства труда и социальной защиты. Соответствующее постановление вступило в силу 29 ноября.

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