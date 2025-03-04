Власти Узденского района «упразднили» деревню под Минском

Опубликовано: 04.03.2025 10:46 , Обновлено: 04.03.2025

Узденский районный Совет депутатов принял решение об упразднении деревни Малая Дещенка Дещенского сельсовета. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.

Как выяснил журналист Telegraf.news, земли деревни Малая Дещенка ещё в апреле 2023 года власти Узденщины включили в состав агрогородка Дещенка. Он практически со всех сторон окружал ликвидированную деревню.

По этим же причинам улицу Центральную в Малой Дещенке (она же единственная) тогда же переименовали в Малую.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о деревне в Поставском районе Витебской области “с тремя названиями”.

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