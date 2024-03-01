"Скрываются от налогов" - В Беларуси нашли деревню сразу с тремя названиями

🎥 Видео

Опубликовано: 01.03.2024 13:49 , Обновлено: 01.03.2024

В TikTok набрало популярность видео о белорусской деревне: она якобы имеет три названия. Пользователи попытались понять, это ошибка или нет.

Белорус рассказал в TikTok о деревне в Поставском районе Витебской области. На одном из указателей при въезде название населенного пункта написано по-белорусски “Йодаўцы”, на автобусной остановке уже другая надпись - “Іёдаўцы”. А на еще одном дорожном указателе - “Іодаўцы”.

В комментариях к видео разгорелась дискуссия. Один из пользователей написал, что правильно по-белорусски - “Ёдаўцы”, то есть, по его мнению, все три надписи на указателях и остановке неверные. Еще несколько человек тоже посчитали, что ошиблись авторы.

“Что вас удивляет? Ответ очевиден и лежит на поверхности”, - написал комментатор.

Один из пользователей написал заявил, что три названия одной деревни - это уловка. “Скрываются от налогов”, — пошутил он.

Другой отметил: “50 оттенков Йодаўцы”.

К слову, с русским написанием названия этой деревни такой вариативности нет. Например, в сервисе “Яндекс Карты” (как и на многих других интернет-ресурсах) обозначено “Иодовцы”. То есть по-белорусски должно быть “Іодаўцы”.

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