Власти Минска пообещали установить 231 новую остановку

Опубликовано: 08.09.2025 10:58 , Обновлено: 08.09.2025

В Минске до конца года власти запланировали заменить 231 остановочный павильон устаревшего типа. Об этом сообщил генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Максим Белоус.

По его словам, на смену старым конструкциям придут новые, выполненные в едином архитектурном стиле. Их комплектуют урнами, а при необходимости устанавливают дополнительные скамейки.

Белоус уточнил, что на данный момент поставили уже более 150 новых павильонов. Кроме того, ведётся работа по установке дополнительного бокового ограждения для защиты от ветра и осадков. По его словам, им уже оснащено свыше 210 павильонов, в том числе и установленных ранее, передало «Минск-Новости».

Ранее стало известно, что городские власти отказались от установки новых электронных табло, информирующих о времени прибытия транспорта. Как пояснял член Мингорсовета Виталий Черноокий, это связано с дополнительными затратами и тем, что у большинства пассажиров есть мобильные телефоны с доступом в интернет.

Минчанам предложили пользоваться сайтом «Минсктранса», QR-кодами или специальным коротким номером.

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