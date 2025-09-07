Почему в Минске перестали ставить электронные табло на остановках? В Мингорсовете ответили, будут ли когда-нибудь

Опубликовано: 07.09.2025 10:06 , Обновлено: 07.09.2025

Член Мингорсовета Виталий Черноокий заявил, что власти города отказались от установки на остановках общественного транспорта электронных табло, которые информируют о расписании и времени прибытия ближайших автобусов и троллейбусов.

На данный момент в столице Беларуси действует около 500 таких устройств. По словам функционера, они продолжат работать, но новые не появятся.

“Мы пока не планируем их устанавливать, потому что на сегодняшний день у каждого с собой есть мобильный телефон с доступом в Интернет”, - заявил Виталий Черноокий, уточнив, что установка табло - дополнительные затраты, “как минимум на электроэнергию”, передает госагентство “Минск-Новости”.

Член Мингорсовета также предложил узнавать о расписании, набрав короткий номер 488 и называть “пятизначный код остановки”, который есть на информационных табличках рядом с QR-кодом на все остановках.

По его словам, власти Минска дальше намерены “делать акцент на наши виртуальные сервисы”. Виталий Черноокий заверил, что сейчас желающие узнать информацию о транспорте также могут “в любой момент открыть” сайт Минсктранса в телефоне и посмотреть актуальное расписание для нужного остановочного пункта.

Ранее Telegraf.news писал о том, что на улице Немига в Минске демонтировали единственную “умную остановку”, которую открыли несколько лет назад. Власти столицы рассказали, что она пришла в негодность и не обслуживалась в одной мере компанией, которая за нее отвечала.