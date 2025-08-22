Власти Минска назвали причины отказа от строительства станции метро «Профсоюзная»

Опубликовано: 22.08.2025 10:27 , Обновлено: 22.08.2025

Власти Минска официально подтвердили отказ от строительства станции метро «Профсоюзная», которая должна была появиться на Зеленолужской линии.

Информацию об этом в Мингорисполкоме сообщили onliner.by.

Как пояснили порталу в пресс-службе, «был пересмотрен проект». При принятии решения проанализировали пассажиропоток, пропускную способность и «в целом целесообразность расположения там станции». Также в столичной администрации отметили, что рядом находятся станции «Немига» и «Фрунзенская».

Здесь планировалась станция метро «Профсоюзная». Фото: wikipedia.org

«В результате пересмотра этой станции нет», — заявили в Мингорисполкоме.

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Станция «Профсоюзная» должна была располагаться на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей, рядом со зданием Федерации профсоюзов Беларуси.

Согласно проекту, в её отделке планировали использовать жёлтую цветовую гамму и впервые — лицевой бетон. В торцах платформы предполагалось разместить графические панно, выполненные с помощью печати на стекле типа «триплекс», или интерактивные панели.