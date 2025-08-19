«Минскметрострой» показал строительство трёх новых станций. «Профсоюзной» не будет?

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Опубликовано: 19.08.2025 17:57 , Обновлено: 19.08.2025

В государственной прессе вышел большой репортаж о ходе строительства третьей линии минского метро, в котором подробно описывается работа над тремя новыми станциями. При этом одна из ранее анонсированных станций в материале не упоминается. На это обратили внимание блогеры.

Газета «Рэспубліка» в своей статье сообщила, что вскоре пассажиров примут три новые станции: «Переспа», «Комаровская» и «Парк Дружбы народов». Но ранее в планах строительства фигурировала также станция «Профсоюзная», расположенная на пересечении проспекта Победителей и улицы Мельникайте. В новом репортаже она не упоминается.

Фото: sb.by

«Чтобы пассажиры могли быстро и с комфортом добраться в нужную точку, работают 36 станций. Вскоре первых пассажиров примут еще три: „Переспа“, „Комаровская“ и „Парк Дружбы народов“», — сообщило издание.

В своём Telegram-канале «Минск и минчанин» блогер Денис Блищ отметил, что и раньше получал сообщения от читателей о возможной отмене возведения «Профсоюзной», однако подтверждения этому не было.

Стоит отметить, что нет его и сейчас, о смене планов городские власти не сообщали. Станция отрисована как строящаяся и на официальных схемах метрополитена.

Отсутствие упоминания станции в подробном материале блогер расценил как признак отказа от «Профсоюзной». По его словам, теперь об этом можно говорить «с немного большей уверенностью».

Здесь запланирована станция метро «Профсоюзная». Фото: wikipedia.org

Помимо прочего, в репортаже издания сказано, что для ускорения темпов строительства до конца года в Минск доставят второй тоннелепроходческий комплекс.

Сейчас на участке работает комплекс «Алеся», который, по данным «Рэспублікі», уже прошёл 155 метров тоннеля от площади Бангалор в направлении улицы Мельникайте. Строители также столкнулись со сложными гидрологическими условиями — грунтовые воды залегают на глубине 2,5-3 метров.

Фото: sb.by

Кроме того, в статье автор описал будущий дизайн трёх упомянутых станций. «Переспа» будет выполнена в сине-бирюзовых тонах, символизируя воду, «Комаровская» — в оранжевых с «космическими» мотивами, а на «Парке Дружбы народов» решено оставить натуральный цвет бетона и установить панорамный лифт.