Власти Минска отчитались об окончании зимних аварийных работ

Опубликовано: 14.04.2026 08:35 , Обновлено: 14.04.2026

В Минском городском исполнительном комитете 13 апреля отчитались о завершении всех осенне-зимних аварийных работ. Теперь мэр города Владимир Кухарев потребовал от глав администраций районов проконтролировать, чтобы на местах аварийных раскопок было полностью восстановлено благоустройство. Сделать это городские власти планируют до конца марта.

Директор технического управления Мингорисполкома Игорь Ермоленко на оперативном совещании в мэрии сообщил, за прошедший отопительный сезон, с 1 ноября 2025 года городские власти выдали около 700 разрешений на проведение земляных работ для устранения аварийных повреждений инженерных сетей и коммуникаций. При этом по итогам первого квартала 2026 года таких ситуаций, при которых аварийным бригадам приходилось вести раскопки, стало меньше на 9% по сравнению с прошлым годом.

По словам Ермоленко, по обновлённому регламенту, на аварийные раскопки и земляные работы в черте города отводится 10 дней. За это время специалисты обязаны завершить и строительно-монтажные работы, и провести благоустройство аварийного участка.

Для должностных лиц, которые непосредственно проводят раскопки, а также для руководителей их организаций усилили ответственность и ввели новые требования, которые, по задумке законодателей, позволят минимизировать последствия от земляных работ.

Впрочем, по завершении отопительного сезона строительные раскопки в Минске не прекратятся. В городе продолжается активная перекладка внутриквартальных и магистральных сетей на строительных объектах, а также ведётся перекладка инженерной инфраструктуры по ходу строительства новых станций метро. По словам Ермоленко, все эти объекты взяты под постоянный контроль Техническим управлением Мингорисполкома.

Кстати, на днях заместитель министра ЖКХ Андрей Ромашко озвучил сумму, которая за год уходит на благоустройство белорусских населенных пунктов, а также на содержание улично-дорожной сети и дворов домов.

В МинЖКХ назвали, сколько миллиардов рублей тратят на ремонт и благоустройство в городах Беларуси