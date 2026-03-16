В МинЖКХ назвали, сколько миллиардов рублей тратят на ремонт и благоустройство в городах Беларуси

Опубликовано: 16.03.2026 11:45 , Обновлено: 16.03.2026

В эфире гостелеканала СТВ заместитель министра ЖКХ Андрей Ромашко озвучил сумму, которая за год уходит на благоустройство населенных пунктов, а также на содержание улично-дорожной сети и дворов домов.

По словам Андрея Ромашко, в целом по стране порядка 2 млрд рублей ежегодно уходит на эти цели. Но в 2025 году потратили больше.

«В прошлом году эта цифра была даже выше. Думаю, что и в текущем она будет на том же уровне», — рассказал чиновник.

Тем не менее он напомнил, что, несмотря на такой объем средств, местные и республиканские власти постоянно призывают белорусов участвовать в субботниках и помогать коммунальщикам в содержании населенных пунктов в пристойном состоянии.

«В частности, городом Минском и областями традиционно после зимнего периода объявляются месячники по санитарному содержанию и благоустройству. В столице он уже был объявлен», — напомнил Андрей Ромашко.

По его словам, и в Минске, и в других городах призывы участвовать в облагораживании территорий активизируются накануне Пасхи.