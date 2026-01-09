Власти Гомеля призвали жителей объединяться в группы — «Объемы работы колоссальные!»
Администрация Центрального района второго по величине города в Беларуси — Гомеля — призвала жителей объединяться и проявить солидарность. После прихода циклона «Улли» областной центр засыпало снегом.
Чиновники признали, что несмотря на то что ещё с 8 января сотни работников ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства) работают в круглосуточном режиме, чтобы расчистить снежные завалы, ситуация остаётся сложной.
«Объемы работы колоссальные!» — заявили в администрации.
Там призвали всех желающих объединяться в группы и расчищать снежные завалы: «Нужна ваша помощь и солидарность! Уважаемые жители города Гомеля, студенты, молодежь, все, у кого есть силы и желание помочь!».
Снежное испытание чиновники назвали проверкой на сплоченность, доброту и ответственность гомельчан.
Что попросили сделать:
- Расчистить свои подъезды, дворы, тротуары у домов.
- Помочь соседям, особенно пожилым и тем, кто не может сделать это сам.
- Объединиться с друзьями и взять шефство над сложным участком: остановкой, детской площадкой, подходом к школе или поликлинике.
- Предложить помощь коммунальщикам в вашем микрорайоне — помочь погрузить снег, расчистить узкие проходы.
Напомним, что в Гомельской области с 8 января действует красный уровень опасности. В регионе сформирована комиссия ЧС (чрезвычайной ситуации). А глава области приказал всем коммунальным службам перейти в режим круглосуточной усиленной работы.