Власти Гомеля призвали жителей объединяться в группы — «Объемы работы колоссальные!»

Опубликовано: 09.01.2026 09:30 , Обновлено: 09.01.2026

Администрация Центрального района второго по величине города в Беларуси — Гомеля — призвала жителей объединяться и проявить солидарность. После прихода циклона «Улли» областной центр засыпало снегом.

Чиновники признали, что несмотря на то что ещё с 8 января сотни работников ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства) работают в круглосуточном режиме, чтобы расчистить снежные завалы, ситуация остаётся сложной.

«Объемы работы колоссальные!» — заявили в администрации.

Там призвали всех желающих объединяться в группы и расчищать снежные завалы: «Нужна ваша помощь и солидарность! Уважаемые жители города Гомеля, студенты, молодежь, все, у кого есть силы и желание помочь!».

Снежное испытание чиновники назвали проверкой на сплоченность, доброту и ответственность гомельчан.

Что попросили сделать:

Расчистить свои подъезды, дворы, тротуары у домов.

Помочь соседям, особенно пожилым и тем, кто не может сделать это сам.

Объединиться с друзьями и взять шефство над сложным участком: остановкой, детской площадкой, подходом к школе или поликлинике.

Предложить помощь коммунальщикам в вашем микрорайоне — помочь погрузить снег, расчистить узкие проходы.

Напомним, что в Гомельской области с 8 января действует красный уровень опасности. В регионе сформирована комиссия ЧС (чрезвычайной ситуации). А глава области приказал всем коммунальным службам перейти в режим круглосуточной усиленной работы.