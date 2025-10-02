Власти Гомельщины предложили исключить из радиационно опасных земель ещё 4,2 тыс. га и назвали 3 «проблемных» района

Опубликовано: 02.10.2025 14:16 , Обновлено: 02.10.2025

Гомельская областная прокуратура отчиталась о результатах очередной инвентаризации радиационно опасных земель в регионе. Местные власти признали целесообразным исключить из перечня радиационно опасных ещё 4,2 тыс. гектаров земли и вовлечь их в сельскохозяйственный оборот. Прокурор Гомельщины Олег Авдей также назвал три наиболее "проблемных" района области.

Предложение о вовлечении новых участков земли, которые до сих пор считаются радиационно опасными из-за последствий Чернобыльской катастрофы, прозвучали на тематическом межведомственном совещании. Помимо представителей областной прокуратуры в нём также участвовали сотрудники Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям, руководство комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, а также ряд председателей райисполкомов и руководителей местных сельскохозяйственных предприятий.

В пресс-службе Генпрокуратуры заявили о выявленных недостатках в вопросах реабилитации земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению, которые допустили и местные власти, и субъекты хозяйствования. Олег Авдей упрекнул руководителей отдельных районов в том, что они не обеспечили “надлежащую подготовку материалов” для рассмотрения вопроса об исключении земель из радиационно опасных, из-за чего материалы неоднократно приходилось возвращать на доработку.

“Наиболее проблемными в этом отношении остаются Брагинский, Буда-Кошелевский и Мозырский районы”, – заявил прокурор.

Ещё одним “проблемным” регионом Авдей назвал Калинковичский район. Там, по его словам, к подготовке соответствующих документов “вовсе не приступили”.

По данным прокуратуры, по состоянию на 19 сентября 2025 года, на рассмотрение Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси, который должен вынести свой вердикт и дать добро на исключение земель из перечня радиационно опасных, переданы материалы по 18 хозяйствам. Их земли отчуждения предложили перевести в разряд земель ограниченного хозяйственного использования.

По информации ведомства, по землям 8 сельхозорганизаций уже подготовлен проект постановления Совета министров. Речь о территории общей площадью 875,93 га.

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