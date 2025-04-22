Когда белорусы обязаны проверять на радиацию грибы и ягоды даже вне загрязненных зон? В Госатомнадзоре объяснили

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Опубликовано: 22.04.2025 14:24 , Обновлено: 23.04.2025

Несмотря на то, что загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС радионуклидами территорий в Беларуси становится меньше, специалисты Госатомнадзора "настоятельно рекомендуют" проверять собранные в лесах грибы и ягоды. В ведомстве объяснили, кто обязан это делать и почему опасность сохраняется даже на относительно чистых территориях.

Какие грибы наиболее опасны?

На вопрос Telegraf.news насколько безопасно собирать грибы и ягоды в белорусских лесах вне загрязнённой зоны и нужно ли обязательно проверять на радиацию, ответила заместитель начальника управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора Екатерина Шмелева.

Екатерина Шмелева

В первую очередь специалист подчеркнула, что согласно постановлению Совета министров №102 от 20 февраля 2020 года «О контроле радиоактивного загрязнения», необходимость проведения радиационного контроля установлена для грибов и ягод, собранных на продажу.

«Ну а для граждан, надо помнить, что грибы и дары леса являются сильными аккумуляторами радиактивного цезия, и даже при относительно низких по уровню загрязнения территориях продукция может быть загрязнена сверх установленных нормативов», — предупредила спикер.

Она привела пример, что сильно накапливают радиацию такие грибы, как грузди, а также другие пластинчатые.

“Мы настоятельно рекомендуем проводить радиационный контроль такой продукции”, — подчеркнула Екатерина Шмелева.

Информация о радиоактивном загрязнении лесов с сайта "Беллесозащиты"

Где можно проверить грибы и ягоды?

По словам эксперта, все возможности и условия проверить собранные грибы и ягоды, есть в:

лесхозах и лесничествах;

центрах гигиены и эпидемиологии.

Также по рекомендации Екатерины Шмелевой, необходимо тщательно выбирать места сбора даров леса, руководствоваться информацией, размещенной на сайтах лесничеств, лесхозов, а также «Беллесозащиты».

Информация о радиоактивном загрязнении лесов с сайта "Беллесозащиты"

Ситуация с радиацией в продуктах и воде

Также на пресс-конференции специалисты Госатомнадзора заявила, что принятые ранее меры позволили свести к минимуму производство загрязненной радионуклидами продукции сверх допустимых норм.

«Если в 2020-2022 году еще встречались единичные случаи превышение норм в молоке в частных подворьях, то за последние два года не фиксировались превышение норм цезия ни в частных, ни в общественных хозяйствах», — отметила Екатерина Шмелева.

По данным Госатомнадзора, в 2024 году специалисты проверили около 25 тыс. проб пищевых продуктов и питьевой воды из разных источников. Там заявили, что превышения не установили. Кроме того, добавили, что не установили и превышение в продукции, реализуемой населением.

«Но отмечается единичные случаи превышение в силосе и зерне. Они подлежат изучению причин. Такая продукция используется на технические цели, в корм или на переработку в посевной фонд», — сообщила замначальника управления.

Ранее Telegraf.news писал, что основная часть радионуклидов находится в лесной подстилке и верхнем слое почвы — там, где развивается грибница. Если съесть зараженные грибы, это приводит к дополнительному облучению организма. В МЧС рассказали, какие грибы больше всего накапливают цезий-137, и как ее можно уменьшить.

В МЧС Беларуси назвали грибы, которые накапливают больше всего радиации