Власти Беларуси решили ограничить продажу алкоголя по всей стране. Как долго продлится запрет?

Опубликовано: 28.08.2024 19:48 , Обновлено: 28.08.2024

В начале сентября во многих регионах Беларуси традиционно вводят ограничения на продажу алкоголя. Причиной столь радикального (или нет?) решения является День знаний. Как правило, местные власти сами определяют, где, когда и сколько продлится запрет. Например, в одних районах спиртное не будут продавать 1 сентября, в других — 2 сентября, а в третьих — сразу два дня.

Официальные решения властей о “днях трезвости” публикуются на Национальном правовом Интернет-портале Беларуси. Из-за того, что одни это делают раньше, а другие позже, полный список регионов, к сожалению, дать нельзя. Однако актуальную информацию можно отслеживать на сайтах местных органов власти и СМИ. Кроме того, об этом часто информируют крупные торговые сети.

Например, Пинский горисполком сообщил, что 1 сентября в магазинах города, за исключением объектов общепита (ресторанов, кафе, баров), время продажи алкоголя будет ограничено с 00:00 до 24:00. А вот на территории Брагинского района запрет продлится с 08:00 2 сентября до 08:00 3 сентября.

[info_b]Помимо этого, напомним: в магазинах, за исключением объектов общепита, с 00:00 до 24:00 1 сентября розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объёмной долей этилового спирта не более 7% также осуществляться не будет.[/info_b]

Для кого сделают исключения?

Как правило, данный запрет не распространяется на розничную торговлю на объектах общественного питания — там, где алкоголь продают на розлив. Кроме того, ограничения на продажу спиртного не распространяются на розничные магазины, если речь идёт о проведении:

ритуальных обрядов,

свадебных и юбилейных торжеств.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси повысило минимальные цены на алкоголь. Причиной стали изменения ставок акцизов и “рост материальных затрат”, сообщили в пресс-службе ведомства. Такое решение предусмотрено постановлением №36 от 15 мая 2024 года.

МАРТ поднял цены на алкоголь в Беларуси из-за «роста материальных затрат». На сколько?