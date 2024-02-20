"ВКонтакте" запустила сервис знакомств вместо ушедшего из Беларуси Tinder

Опубликовано: 20.02.2024 08:40 , Обновлено: 20.02.2024

Российская социальная сеть "ВКонтакте" 19 февраля объявила о запуске в Беларуси собственного мобильного приложения знакомств, аналога американского Tinder, окончательно ушедшего из страны на прошлой неделе. Новое приложение "VK Знакомства", по сути, дублирует сервис знакомств, запущенный два года назад внутри самой социальной сети.

Как сообщили в пресс-службе компании, мобильное приложение пока доступно в Беларуси только пользователям устройств iOS, для системы Android версию пообещали запустить “в ближайшее время”.

Пользователи ушедшего из Беларуси Tinder наверняка быстро освоятся в новом приложении: функционал российского аналога очень похож: для лайка листаем фотографии пользователей вправо, для анкет, не вызвавших интереса - листаем влево. Свои данные можно подгрузить прямо из профиля соцсети, а зарегистрироваться и войти в приложение - с помощью единого аккаунта для всех проектов компании VK ID.

При этом создатели приложения заверили, что в интересах пользователей алгоритмы приложения выстроили так, чтобы не встретит в нём своих друзей из самой соцсети и людей из “чёрного списка”. В компании также пообещали подчищать фейковые анкеты, модерировать подозрительные сообщения и проводить “комплекс других инструментов защиты аудитории”.

Кроме того, создатели “VK Знакомств” объявили акцию, подарив всем пользователям 3 дня премиум-функций бесплатно .

“Они могут просматривать анкеты людей, которые поставили лайк, возвращаться к анкетам, которые случайно закрыли, ставить лайки без ограничений, скрывать возраст и расстояние от себя до других пользователей”, - пояснили смысл премиумной подписки в приложении его создатели.

Ранее Телеграф сообщил, что американская компания Match Group, владеющая популярным приложением для знакомств Tinder, объявила о решении прекратить работу своих сервисов в Беларуси с 15 февраля 2024 года.

Tinder объявил об уходе из Беларуси. Что будет с аккаунтами?