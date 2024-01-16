Tinder объявил об уходе из Беларуси. Что будет с аккаунтами?

Опубликовано: 16.01.2024 09:26 , Обновлено: 16.01.2024

Match Group – американская компания, владеющая популярным приложением для знакомств Tinder, объявила о своем решении прекратить работу своих сервисов в Беларуси с 15 февраля. Пользователи в нашей стране уже получили соответствующее уведомление. Что будет с сервисом для белорусов до и после этой даты?

Как сообщили в компании, полноценный доступ к Tinder в Беларуси пропадет 15 февраля.

«С 15 февраля, если вы находитесь в Беларуси, вы не сможете использовать сервисы Tinder или войти в свою учетную запись. Но до этого срока вы сможете знакомиться и общаться с другими пользователями», – сказано в сообщении сервиса.

Также белорусам в Tinder с указанной даты нельзя будет оформлять подписки и совершать покупки – пользователям из нашей страны рекомендовано потратить все суперлайки и бусты до указанной даты или запросить возврат средств. Кроме того, на сайте компании сообщили, что те платные подписки, которые должны закончиться после 15 февраля, не будут автоматически продлеваться.

Вероятно, компания, покидая Беларусь, решила использовать тот же сценарий ухода, что был реализован летом прошлого года в России. В апреле 2022 года Tinder отключилплатные опции для жителей России и прекратил прием платежей с российских карт. А 30 июня 2023 года сервис окончательно ушел из России. Приложение удалили из магазинов Google Play и App Store, а в нем самом пропала главная функция – возможность свайпать анкеты. При этом все ранее образованные пары и диалоги сохранились, а отправка сообщений работает до сих пор.

Ранее Телеграф рассказывал: владелец сервиса компания Match Group заявила, что она уходит с рынка России из-за репутационных рисков.

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