Визовый центр Испании в Москве прекратил прием документов. Что нужно знать белорусам

Опубликовано: 14.09.2025 17:01 , Обновлено: 14.09.2025

Визовый центр Испании, который находится в Москве (в Беларуси такого нет, из-за чего гражданам нашей страны приходилось подаваться на Шенген там) объявил, что консульство этой страны в России прекратило прием документов.

«Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам Генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

При этом в компании даже не уточнили, что будет с теми, кто уже подал документы на визы.

Ранее итальянское агентство ANSA предупреждал о, что в Евросоюзе в рамках 19-го пакета санкций могут усложнить получение шенгенских виз для граждан России.

Туристические компании предлагали белорусам от 450 рублей оформить испанские визы в Москве сроком получения до 45 дней. Визовый центр Испании в Минске закрылся ещё в 2022 году.

Ранее Telegraf.news писал, что получить польскую визу белорусы теперь могут ещё в одном городе страны. В среду, 2 июля, компания VFS Global, занимающаяся обработкой документов для выдачи виз в Польшу, открывает офис в Витебске.

Польша открыла визовый центр ещё в одном городе Беларуси