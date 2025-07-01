Польша открыла визовый центр ещё в одном городе Беларуси

Опубликовано: 01.07.2025 13:51 , Обновлено: 01.07.2025

Получить польскую визу белорусы теперь могут ещё в одном городе страны. В среду, 2 июля, компания VFS Global, занимающаяся обработкой документов для выдачи виз в Польшу, открывает офис в Витебске.

На сайте компании указано, что уже с 2 июля 2025 года визовый центр VFS Global в Витебске начнёт принимать заявления на оформление шенгенских и национальных виз в Польшу.

Расположен новый офис компании по адресу: ул. Янки Купалы д. 2/1.

При этом в компании пояснили, что витебский визовый центр будет относиться к Минской консульской юрисдикции, поэтому будет принимать заявления не только от жителей северной столицы Беларуси, но и от заявителей, зарегистрированных по временному проживанию в Минской, Могилевской, Гомельской и Витебской областях.

Таким образом, сеть визовых центров компании VFS Global теперь представлена в девяти белорусских городах. Помимо всех областных центров визовые центры компании также работают в Лиде, Пинске и Барановичах.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой весной Министерство иностранных дел Польши объяснило, почему в прошлом году страна резко сократила выдачу гуманитарных виз гражданам Беларуси. Ведомство сослалось на изменение правил, целью которого, по их словам, стало “восстановление надлежащего значения гуманитарных виз”.

МИД Польши объяснил, почему резко сократил выдачу гуманитарных виз белорусам. У кого потребуют «допобоснований»?