Визовые центры Польши объявили о приостановке работы в Беларуси с 20 декабря. Как долго?

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Опубликовано: 19.12.2023 16:20 , Обновлено: 19.12.2023

Визовые центры компании VFS Global, которые занимаются обработкой документы белорусов для выдачи виз в Польшу, с 20-21 декабря объявили о приостановке работы. Впрочем, после Нового года их снова откроют, пообещали в компании.

“Обращаем ваше внимание, что Визовые центры Польши в Минске, Бресте и Гродно не будут принимать документы на визы в период с 21 декабря 2023 г. по 2 января 2024 года”, - говорится в сообщении VFS Global.

При этом визовые центры в Гомеле, Могилеве, Барановичах, Пинске, Лиде не будут принимать документы на визы в период уже с 20 декабря 2023 года по 2 января 2024 года.

Ранее Телеграф сообщил, что визовые центры VFS Global, которые выдают в Беларуси польские шенгенские визы, объявили об изменениях в своей работе на территории страны. Изменяя вступили в силу со 2 октября.

Визовые центры изменили правила выдачи «Шенгена» белорусам. Но не все