Визовые центры изменили правила выдачи "Шенгена" белорусам. Но не все

Опубликовано: 30.09.2023 18:40 , Обновлено: 30.09.2023

Визовые центры VFS.Global, которые выдают в Беларуси польские шенгенские визы, объявили об изменениях в своей работе на территории страны. Изменяя вступят в силу со 2 октября.

В следующем месяце гражданам Республики Беларусь придется подавать документы на польские визы “Шенген” в визовые центры по территориальному признаку согласно регистрации по месту жительства.

Таким образом, в визовых центрах в Минске, Могилеве и Гомеле пробовать получить визы смогут только белорусы, зарегистрированные в Минской, Могилевской, Гомельской и Витебской областях.

А жители Брестской области смогут подаваться только в Бресте, Барановичах и Пинске.

А вот в визовых центрах в Гродно и Лиде смогут записываться на прием все граждане Беларуис, независимо от места регистрации.

Владельцам биометрических паспортов при подаче документов на Шенген визы в ВЦ Минской и Брестской областей необходимо предоставить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в соответствующей области.

Ранее Телеграф сообщил, что визовые центры Польши с 4 сентября открыли прием заявок на туристические визы типа «С». Консульский сбор составляет 35 евро, сервисный — 11 евро. Все оплачивается наличными в белорусских рублях.

Польша возобновила выдачу туристических виз белорусам. Что требуют?