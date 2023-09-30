Визовые центры изменили правила выдачи "Шенгена" белорусам. Но не все
Визовые центры VFS.Global, которые выдают в Беларуси польские шенгенские визы, объявили об изменениях в своей работе на территории страны. Изменяя вступят в силу со 2 октября.
В следующем месяце гражданам Республики Беларусь придется подавать документы на польские визы “Шенген” в визовые центры по территориальному признаку согласно регистрации по месту жительства.
Таким образом, в визовых центрах в Минске, Могилеве и Гомеле пробовать получить визы смогут только белорусы, зарегистрированные в Минской, Могилевской, Гомельской и Витебской областях.
А жители Брестской области смогут подаваться только в Бресте, Барановичах и Пинске.
А вот в визовых центрах в Гродно и Лиде смогут записываться на прием все граждане Беларуис, независимо от места регистрации.
Владельцам биометрических паспортов при подаче документов на Шенген визы в ВЦ Минской и Брестской областей необходимо предоставить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в соответствующей области.
Ранее Телеграф сообщил, что визовые центры Польши с 4 сентября открыли прием заявок на туристические визы типа «С». Консульский сбор составляет 35 евро, сервисный — 11 евро. Все оплачивается наличными в белорусских рублях.
Польша возобновила выдачу туристических виз белорусам. Что требуют?