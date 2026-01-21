Витебчанам начали приходить жировки за уборку подъезда. КГК разрешил не платить 6,95 рубля с квартиры

Опубликовано: 21.01.2026 16:07 , Обновлено: 22.01.2026

Комитет госконтроля (КГК) Витебской области разрешил жителям областного центра не платить за уборку подъезда по отдельным жировкам, которые начали находить в своих почтовых ящиках горожане. Оказалось, что к реальным квитанциям за коммунальные услуги эти бумажки никакого отношения не имеют.

Необычные “квитанции” пришли жильцам одного из домов областного центра. Оказалось, что под привычные белорусам жировки замаскировала свою рекламу на услуги по уборке подъезда одна из коммерческих компаний города.

В КГК посчитали такой формат недопустимым, а саму рекламу - “вводящей потребителей в заблуждение” и “неэтичной” (а следовательно - и противозаконной).

“Помимо рекламы своих услуг в таких квитанциях в том числе содержалась информация по оплате, к примеру: «к оплате на 26.12.2025 – 6,95 руб.». По сути, гражданам предлагали оплатить услуги при том, что договор на их оказание с данной коммерческой структурой жильцы не заключали”, - объяснили суть своих претензий к креативным коммерсантам в КГК.

В самой квитанции не было всей необходимой информации об услуге, поэтому считать её таковой, по словам инспекторов ведомства, нельзя. Хотя в самой компании пояснили, что их буклеты являлись “предложением на заключение договора оферты на уборку подъезда”, а фактом принятия оферты служил бы факт оплаты услуги.

В результате руководителю коммерческой компании вынесли предписание о недопустимости распространения ненадлежащей рекламы. Попался ли кто-то из жильцов многоэтажки на рекламную уловку предприимчивых коммерсантов и оплатил ли их услуги по рекламным буклетам, в ведомстве не уточнили.

Кстати, в прошлом году “неэтичной” признали рекламу бонусных игрушек крупной белорусской торговой сети “Соседи”. Тогда рекламодателю МАРТ также выдал предписание об устранении нарушения.

«Неприемлемо использование жаргонных слов о туалете» — МАРТ признал рекламу сети «Соседи» «неэтичной»