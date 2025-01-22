Википедия окончательно переименовала Беларусь

Опубликовано: 22.01.2025 09:40 , Обновлено: 22.01.2025

Русскоязычная Википедия изменила «Белоруссию» на «Беларусь» в названии статьи о Республике. Изменения вступили в силу 21 января.

Теперь по ссылке на русскоязычной Википедии можно увидеть название страны в том виде, в котором оно закреплено в Конституции Республики Беларусь и в официальных государственных документах.

Это решение было принято рабочей группой, которая два года проводила исследование, анализируя различные научные тексты и материалы. Группа исследовала частоту употребления названий «Белоруссия» и «Беларусь» в русскоязычных источниках.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что в ходе этой работы использовались такие ресурсы, как Timestamped JSI web corpora, Russian trends corpus, Google Books, Google Scholar и CyberLeninka. Эксперты пытались понять, какое название наиболее часто употребляется.

По итогам исследования выяснилось, что название «Беларусь» встречается чаще. Оказалось, что с 2012 года в наиболее крупных российских СМИ чаще используют «Белоруссия», а в остальных — «Беларусь». В общем количестве новостей медиа преобладает именно последний вариант. Также он лидирует в научных статьях на русском языке. А вот в диссертациях и печатной литературе обе формы используются равномерно.

Исходя из этих данных, рабочая группа предложила изменить название статьи, отметив, что «Беларусь» является более узнаваемым для большинства русскоязычных читателей.