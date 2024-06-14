"Видел меня только на фото" — В Жлобине после знакомства в TikTok 76-летняя невеста и 87-летний жених сыграли свадьбу

Опубликовано: 14.06.2024 13:27 , Обновлено: 14.06.2024

Главное управление юстиции Гомельского облисполкома рассказало о необычной свадьбе, которую недавно отметили в Жлобине. 76-летняя невеста и 87-летний жених-иностранец решили зарегистрировать брак после того, как познакомились в TikTok. Поздравить новоиспечённых молодожёнов пришли 6 детей, 15 внуков и 13 правнуков.

До знакомства пенсионерка Галина Фёдоровна из Жлобинского района была полноправной хозяйкой большого дома и огорода в 15 соток, фермы на 50 уток, трёх поросят, двух котов и собаки, рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома. Однако была у женщины и своеобразная отдушина: пенсионерка любила снимать короткие ролики в TikTok. Именно благодаря ему она и нашла мужа-иностранца.

“Борис был моим подписчиком: комментировал видео, ставил лайки. Спустя полтора года ухаживаний заявил: “Больше так не могу, приеду!” Я не восприняла серьёзно — он видел меня только на фото, да и от Литвы до нас неблизкий свет…” — поделилась Галина Фёдоровна.

Однако мужчина оказался не из робкого десятка, сдержал своё слово и… приехал. Сам. Из Литвы. На автомобиле.

“Звонит мне и говорит: “Я в Жлобине, встречай!” Адреса даже не знал. Встретила, приняла, так и остался со мной”, — вспоминала события тех роковых дней 76-летняя невеста.

Родственники отнеслись к такому знакомству позитивно и быстро нашли общий язык с литовцем. По словам пенсионерки, у супруга русские корни, он “наш человек, хоть и жил за границей”. Белоруска добавила, что в деревне мужчина освоился достаточно быстро и в скором времени стал помогать по хозяйству.

“Мужской руки мне не хватало! Сейчас получает вид на жительство — будем жить в Беларуси”, — подытожила Галина Фёдоровна.

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