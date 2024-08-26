Гродненский зоопарк показал детенышей безногой ящерицы

🎥 Видео

Опубликовано: 26.08.2024 18:32 , Обновлено: 26.08.2024

Гродненский зоопарк опубликовал в своем Telegram-канале ролик, в котором показали детенышей веретеницы - безногой живородящей ящерицы.

На видео заметно, что “малыши” уже неплохо ползают рядом с мамой, их длина - буквально несколько сантиметров. Как рассказали в зоопарке, эти ящерицы абсолютно безобидны и не имеют ядовитых желез.

При этом они умеют моргать, в отличие от змей. В природе веретеницы живут 9-12 лет, а в неволе - 30-35.

[info_b]

Ломкая веретеница, или медяница - вид безногих ящериц из семейства веретеницевых. Взрослая особь достигает в длину 50 сантиметров (иногда 60). У самца тело коричневое, серое или бронзовое. А окрас самок бледнее.

Свое название эти пресмыкающиеся получили за схожесть с веретеном. Обитает эта безногая ящерица в Европе от Португалии на западе до Латвии на востоке и от Швеции и Норвегии на севере до Греции на юге.

[/info_b]