Вице-премьер Петкевич назвала средние баллы абитуриентов-целевиков в 2025 году

Опубликовано: 11.07.2025 09:07 , Обновлено: 11.07.2025

Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич прокомментировала вопросы целевой подготовки кадров во время посещения Витебского государственного медицинского университета. Она назвала эту систему важным инструментом, который обеспечивает связь между практикой и образованием ещё на стадии обучения будущего специалиста.

В своём выступлении вице-премьер затронула предубеждения о том, что на целевые места поступают абитуриенты с низкими баллами.

«В рамках Госкомиссии мы проанализировали состав абитуриентов, которые идут на целевую подготовку, и это ребята с баллами 9,1-9,2 . Есть и с 8 баллами. Это высокоподготовленные абитуриенты, которые осознанно идут в специальность», — подчеркнула Наталья Петкевич.

Она также сообщила, что для участия в конкурсе на целевые места необходимо иметь средний балл не ниже 7, что, по её словам, является гарантией поступления подготовленных абитуриентов.

Кроме того, заместитель премьер-министра отметила, что работа Госкомиссии по контролю за вступительной кампанией продолжается и на этапе экзаменов у целевиков. По её словам, комиссия «очень тщательно отслеживает, чтобы были соблюдены все требования» и обеспечено «законное получение мест целевиками».

Как сообщила Петкевич, комиссия выявляла факты некоторых нарушений, по которым были приняты меры.

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Всего, по данным вице-премьера, в текущем году выделено 6,6 тысячи мест для целевой подготовки, а в некоторых случаях конкурс достигал 10 человек на место.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, почему Минобразования советовало потенциальным целевикам всё равно сдавать ЦТ.

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