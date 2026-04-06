Ветер повалил деревья под Минском. Во вторник будет не лучше

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Опубликовано: 06.04.2026 18:56 , Обновлено: 06.04.2026

Чуть южнее Минска, в его пригороде Сеннице, шквалы ветра повалили деревья. Стихия побушевала рядом с микрорайоном Брилевичи и филиалом БГУ (Белорусского государственного университета).

Очевидцы сняли на фото поваленные деревья.

Днём в понедельник южнее столицы Беларуси смешались мощные конвективные ячейки (области восходящего потока воздуха). Так, в районе деревни Волок Узденского района при прохождении одной из них был отмечен интенсивный заряд ледяной крупы со шквалистым ветром до 15-20 м/с, что привело к падению деревьев, сообщил “Метеовайб”.

Кстати, сильный ветер прогнозируется и на вторник, 7 апреля. В МЧС (Министерстве по чрезвычайным ситуациям) попросили белорусов убрать со дворов домов и балконов все вещи, которые может унести порыв сильного ветра.

Также спасатели рекомендовали автомобили поставить в гаражи или подальше от деревьев.

Пешеходам же рекомендовали обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, рекламных щитов и др.).