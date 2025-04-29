Опубликовано: 29.04.2025 09:46 , Обновлено: 29.04.2025

В преддверии окончания учебного года (последний звонок для 9-х и 11-х классов прозвенит 24 мая) и выпускных вечеров (пройдут 13 июня) по всей стране, местные власти и чиновники от образования рассказали, какие «сюрпризы» готовят для виновников торжества. Традиционное вручение аттестатов в школах в большинстве случаев решили дополнить масштабными общегородскими праздниками — с концертами, интерактивами, а иногда и весьма неожиданными форматами. При этом в сценарии порекомендовали вплести обязательные тематические элементы.

В Минске четвёртый год подряд готовят «грандиозный» праздник «Последний звонок» на «Минск-Арене». По словам Людмилы Борисенко из столичного комитета по образованию, не обойдётся без церемонии возложения цветов у стелы, а затем выпускников ждёт шоу с фотозонами и тайным хедлайнером.

При этом в Заводском районе решились на эксперимент — единый выпускной вечер для всех одиннадцатиклассников района. Первую часть (вручение аттестатов) проведут в школах, вторую — на общей площадке. Если «опыт окажется положительным», его хотят масштабировать до единого городского выпускного.

Брест задействует гребной канал, где с 19:00 до 22:00 пройдёт большая концертная программа для 9-х и 11-х классов. Как поделился Анатолий Носков из горисполкома, ожидается дискотека от местного радио, «приглашённые артисты из Минска», а также выступления местных коллективов. Дополнят программу фудкорты, ярмарка ремесленников и показательные выступления МЧС, ГАИ и Департамента охраны МВД.

В Витебске запланирован общегородской «последний звонок» 24 мая. А вот сами выпускные пройдут в стенах школ, никаких общих мероприятий не анонсируется.

Гродно готовит «грандиозное шествие». После вручения аттестатов в школах, выпускники отправятся на площадь Ленина, пройдут маршем до Советской площади, где их будет ждать развлекательная программа со звёздами белорусской и российской эстрады, по словам Людмилы Ницкой из горисполкома. Пообещали интерактив, зоны отдыха и питания. Кульминация — яркий салют, после которого молодёжь вернётся в школы на «весёлые капустники», конкурсы, дискотеку и встречу рассвета.

Гомель , по рассказу Елены Порошиной из управления образования, сделает акцент на чествовании медалистов. В городе сложилась традиция с «алыми парусами». Выпускники пишут желания на бумажных треугольниках, их запечатывают и передают на хранение в Музей истории Гомеля.

Могилёв в третий раз устроит вечер «как для истинных звёзд». Как рассказала Оксана Яковенко из горисполкома, выпускники прибудут в центр города на украшенных автобусах. Будет много фотозон. Ленты, как правило, золотого цвета (в тему вечера). Аттестаты отличникам должен вручить лично мэр.

После — концерт с участием «известных артистов». В прошлые годы, напомнила Яковенко, выступали «Дискотека Авария» и Ольга Бузова. Нынешняя «звезда» держится в секрете.

Чиновники также подчеркнули, что во всех сценариях обязательно найдёт отражение «важная» тематика — 80-летие Победы, пятилетка качества и Год благоустройства.

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