Верховный Суд объяснил, как белорусов будут привлекать к уголовке за хулиганство в интернете

Опубликовано: 30.09.2025 10:13 , Обновлено: 30.09.2025

Судья Верховного Суда Игорь Любовицкий объяснил, когда действия белорусов в интернете могут расценить как хулиганство. Чтобы оказаться на скамье подсудимых по такой статье, должен сложиться пазл как минимум из трёх компонентов - мотив, последствия и цинизм правонарушителя.

Разъяснения о том, как оценивать хулиганские действия в Сети, содержатся в обновлённой редакции постановления Пленума Верховного Суда о судебной практике по делам о хулиганстве, передало госагентство БЕЛТА. Данное постановление было принято этим летом.

Как пояснил Любовицкий, актуализация правоприменительной практики потребовалась для того, чтобы “попытаться упорядочить поведение лиц в сети Интернет и, возможно, предусмотреть их ответственность”. По словам судьи, пока в практике белорусских судов не было прецедентов, когда по уголовной статье о хулиганстве человека привлекали бы за действия в интернете.

[inf]В самом постановлении указано, что уголовно наказуемым хулиганствомпризнаются умышленные действия, которые:

грубо нарушают общественный порядок,

выражают явное неуважение к обществу,

сопровождаются применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества,

либо отличаются по своему содержанию исключительным цинизмом.

Согласно части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за такие действия можно отправиться на общественные работы, получить штраф, или угодить на исправительные работы или под ограничение свободы на срок до двух лет, и даже получить реальный тюремный срок - до трех лет .[/inf]

При этом Любовицкий подчеркнул, что даже с учётом новых разъяснений Пленума Верховного Суда, далеко не за всякое высказывание в интернете, в котором выражается “явное неуважение к обществу”, его автор может быть привлечён к уголовной ответственности за хулиганство.

“Подразумевается, что лишь та информация может быть признана преступлением, которая отличается по своему содержанию исключительным цинизмом и в результате её размещения в нашем, неинформационном, мире грубо нарушен общественный порядок, и эти действия совершены с хулиганским мотивом”, - объяснил особенности юридического пазла судья.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года первый заместитель председателя Верховного Суда Беларуси Валерий Калинкович анонсировал пересмотр нескольких десятков тысяч приговоров в Беларуси в связи с «гуманизацией и смягчением уголовного законодательства».

Верховный суд допустил пересмотр десятков тысяч приговоров белорусам. Что случилось?