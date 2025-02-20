Стало известно, сколько человек белорусские суды оправдали в 2024 году. А в процентах?

📊 Анализ

Опубликовано: 20.02.2025 13:11 , Обновлено: 20.02.2025

Верховный суд Республики Беларусь опубликовал статистику работы судов общей юрисдикции за 2024 год. Как заявили в высшей судебной инстанции, цифры показали нагрузку судебной системы и основные категории рассматриваемых дел, а также выявили определённые тенденции в преступности и правоприменении.

Всего за 2024 год суды рассмотрели 29 162 уголовных дела с вынесением приговора. Количество осуждённых лиц составило 31 410 человек . При этом оправдано было всего 60 человек , что составило 0,19% от общего числа осуждённых.

Структура преступлений, за которые выносились приговоры, выглядит следующим образом:

Преступления против собственности (10 757 осуждённых) — самая многочисленная категория, среди которых лидируют кражи (6 979).

Преступления против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних (6 239) — в подавляющем большинстве случаев речь идёт об уклонении от уплаты алиментов (6 212).

Преступления против общественного порядка и общественной нравственности (3 285), с большим количеством случаев хулиганства (1 996)

Преступления, связанные с наркотиками (2 088). Из них более половины (1 189) — за незаконный оборот без цели сбыта, т. е. за приобретение.

Преступления против порядка управления (1 070). Из них 144 — за подделку документов.

Преступления против интересов службы (622), из которых 233 факта — получение взятки и 97 фактов — дача взятки.

Преступления против жизни и здоровья (1 974). За убийства по ст. 139 УК осудили 174 человека.

Преступления против половой неприкосновенности (487).

Самым распространённым видом наказания стало ограничение свободы (8 397 человек). При этом 80% получивших такую меру наказания остались отбывать его дома («домашняя химия»), то есть без направления в ИУОТ.

Лишение свободы получили 7 445 человек. Общественные работы суды назначили 3 771 человеку, штраф — 3 220 (мог назначаться вместе с иным видом наказания), арест — 5 237. Вынесены 4 приговора к пожизненному лишению свободы и один смертный приговор.

Административные, экономические и гражданские дела

В рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях районными судами вынесены постановления в отношении 178 116 лиц. Здесь преобладают мелкое хулиганство (16 243) и распитие алкогольных напитков в общественных местах (32 472). Наложено административных взысканий (штрафы, аресты и т. п.) на 147 239 человек.

При этом важно отметить, что 30 855 дел об административных правонарушениях (17,3% от общего числа рассмотренных) районные суды прекратили без наказания лица. Из них 59 раз суд заявил об отсутствии события административного правонарушения, а 1 323 раза не нашёл состав правонарушения.

Экономические суды рассмотрели значительное количество дел в порядке приказного производства, то есть по взысканию задолженностей. Всего было подано 46 019 таких заявлений, рассмотрено — 38 927. Из 13523 поданных исков окончено с вынесением решения 12519, что демонстрирует весомую нагрузку на данную категорию судов.

В рамках гражданского судопроизводства судами рассмотрено 156 848 дел с вынесением решения, из которых удовлетворено 149 797 исков. Большая часть гражданских дел приходится на исковое производство (106 260). Внутри этой категории преобладают жилищные споры и дела о расторжении брака.

Также суды рассмотрели 35 665 дел особого производства, среди которых 11 186 дел о направлении гражданина в ЛТП , продлении, сокращении срока нахождения в ЛТП. 10 852 таких иска (97%) суд удовлетворил.

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