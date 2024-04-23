"Ведение засадных действий" — Минобороны предупредило белорусов о трёхдневных учениях теробороны. Где?

Опубликовано: 23.04.2024 10:27 , Обновлено: 23.04.2024

С 23 по 25 апреля Минобороны запланировало провести командно-штабное учение с силами территориальной обороны. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.

Как сообщили в ведомстве, в новых учениях будут задействованы военнообязанные территориальных войск Вилейского района. Среди основных целей заявлены совершенствование навыков офицеров запаса в руководстве подчиненными силами теробороны, а также обучение личного состава выполнению своих обязанностей при решении задач территориальной обороны.

В рамках запланированных мероприятий в ведомстве хотят отработать подготовку обороны на подступах к населенному пункту, ведение засадных действий, охрану и оборону объекта теробороны, а также обеспечение мер военного положения с привлечением добровольцев народного ополчения.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Министерство обороны Беларуси 16 апреля призвало всех военнообязанных белорусов ознакомиться со списком “альфа-имен”. В ведомстве уточнили, что на сообщения от таких абонентов отвечать будет не надо, но реагировать обязательно.

Минобороны призвало белорусов ознакомиться со списком «альфа-имен». Что это такое?