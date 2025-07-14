"Важно минимизировать отвлечение людей" - Глава Минлесхоза Беларуси отменил все "негорящие" совещания. Кого призвал не обижать?

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Опубликовано: 14.07.2025 11:36 , Обновлено: 14.07.2025

В пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси сообщили, что глава ведомства Александр Кулик объявил фактически месяц без совещаний и спортивных мероприятий во всех подчинённых организациях.

“Причина - в буреломах, образованных в результате непогоды 9-10 июля”, - уточнили в Минлесхозе, пояснив, что речь идет об отмене культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также семинаров и совещаний, не носящих “горящий” характер.

“Сейчас важно минимизировать отвлечение людей. Максимально сосредоточиться на определении точных объемов пострадавших насаждений, оперативно распределить объемы работ и приступить к разработке новых буреломов”, - заявил во время оперативного совещания Александр Кулик.

В министерстве не исключили, что мораторий на собрания и соревнования продлят и на август. Например, если не успеют убрать все поваленные деревья, или непогода устроит очередную каверзу.

В то же время Александр Кулик предупредил, что главы лесхозов не должны обижать вальщиков леса.

“Настораживают обращения сразу двух вальщиков леса по трудовым вопросам и вопросам начисления заработной платы. Что еще больше настораживает: оба звонка поступили из Брестской области. Люди не должны быть обижены”, - предупредил во время планерки глава Минлесхоза.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве лесного хозяйства Беларуси рассказали о ходе работ по устранению ветровалов после шторма, обрушившегося на страну 9 и 10 июля. По словам первого замминистра Андрея Карася, одной из приоритетных задач ведомства в настоящее время является работа с деловой древесиной . Отследить пострадавшие участки делового леса, которые нужно оперативно пустить под вырубку, решили со спутника.

Минлесхоз Беларуси решил отследить со спутника поваленную штормом деловую древесину