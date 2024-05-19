"Ваша жизнь никогда не будет прежней" — Белорусские священники запустили видеопроект о порче и колдовстве

Опубликовано: 19.05.2024 16:25 , Обновлено: 19.05.2024

Белорусские католические священники запустили проект на YouTube, где пообещали рассказать о колдовстве, порче и сглазе. Кроме того, авторы дают рекомендации, как справляться с мистическими негативными воздействиями и стоит ли обращаться за помощью к бабкам и гадалкам.

Авторами и ведущими проекта “Изгоняющий дьявола” выступили священники из Беларуси Юрий Санько и Юрий Жегарин, которые “обладают большим духовным опытом” и “готовы делиться им в своих выпусках”. Также создатели YouTube-канала отметили, что все истории основаны на реальных событиях и “ваша жизнь никогда не будет прежней”.

“Цель нашего проекта — предупредить и уберечь людей, которые могут по незнанию навредить себе и своим близким. Он предназначен не только для верующих людей, которые уже пришли к Богу, но и для тех, кто живёт без Него”, — подчеркнули авторы.

Первый выпуск проекта вышел под названием “Порча”. Священники рассказали, что его снимали в Кафедральном соборе Святого Франциска Ксаверия в Гродно. На данный момент ролик собрал больше 10 тысяч просмотров.

“В первом выпуске вы узнаете леденящие душу подробности о порче, колдовстве и тех ужасах, которые могут произойти в реальной жизни с каждым из нас…” — заинтриговали авторы.

Во втором выпуске католические священники рассказали о том, почему обереги и амулеты стали “проклятием XX века” и “как они влияют на тех, кто их носит”.

Ранее Telegraf.news писал, что Папа Римский Франциск разрешил священникам благословлять однополые пары, но с условием, что это не будет считаться частью церковных ритуалов или литургий, говорится в знаковом постановлении Ватикана. Согласно ему, священники должны самостоятельно принимать решение в каждом конкретном случае.

Папа Римский разрешил католическим священникам благословлять однополые браки. Но не признавать