"Пропадают ценности и деньги" - Милиция предупредила белорусов о мошенниках, проводящих "перепись населения"

Опубликовано: 30.05.2024 12:45 , Обновлено: 30.05.2024

Милиция Гродненщины рассказала, как в местных чатах жители стали распространять информацию о том, что по домам будто бы ходят мошенники, которые проводят перепись населения. А после их визита люди обнаруживают пропажу ценностей и денег.

Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, незнакомцы под предлогом скорой переписи населения просят белорусов показать документы и заполнить разные бланки.

«Небезразличные» граждане нагнетают обстановку, и все это под предлогом заботы о пожилых”, - прокомментировала распространение сообщений в гродненских чатах милиция. Причем, как отметили в ведомстве, заявлений на этот счет к ним не поступало.

Скриншот: Telegram-канал "102. Неман"

В УВД напомнили, что перепись населения в Беларуси запланировали на 2030 год, и порекомендовали пользоваться информацией из официальных источников. “Не будьте излишне доверчивыми, но и не устраивайте панику на ровном месте”, - добавили в милиции Гродненщины.

Ранее Telegraf.news сообщал, что УВД Гродненского облисполкома опубликовало “черный список” аккаунтов в Instagram, “попавших в поле зрения правоохранителей”. Речь идет о страничках, где мошенники якобы продают определенные товары или же предлагают услуги.

Милиция поделилась «черным списком» аккаунтов Instagram. Где не стоит заказывать товары белорусам?