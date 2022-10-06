В Жодино появилась услуга «внук на час» за 25 рублей
Жители Жодино в Минской области заметили на одной из улиц необычное объявление. Его автор, Даниил, предложил местным пенсионерам услугу «внука на час». И пообещал найти с ними «общий язык».
В объявлении написано, что час работы «внука» стоит 25 рублей.
Он обещает ходить в аптеку за лекарствами и в магазин за продуктами. А также — убирать в доме, оплатить «коммуналку», что-нибудь подкрасить или подклеить, вскопать огород.
И на этом услуги Даниила не заканчиваются:
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Ранее Телеграф писал, что белорусам начали рассылать сообщения в мессенджерах с розыгрышем автомобилей и квартир от якобы торговой сети «Евроопт». Однако лучше не переходить по указанной в них ссылке.
Белорусам стали обещать в мессенджерах квартиры и авто от «Евроопта». Вот почему не стоит в это верить