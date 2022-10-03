Белорусам стали обещать в мессенджерах квартиры и авто от «Евроопта». Вот почему не стоит в это верить

Опубликовано: 03.10.2022 12:03 , Обновлено: 03.10.2022

Белорусам начали рассылать сообщения в мессенджерах с розыгрышем автомобилей и квартир от якобы торговой сети «Евроопт». Однако лучше не переходить по указанной в них ссылке.

В сообщении сказано, что вы «попали в число счастливчиков» в туре рекламной игре «Удача в придачу».

«Для Вас: КВАРТИРА в Минске — в ЖК «ПРОМЕНАД», один из двух крутых автомобилей GEELY COOLRAY или большие ДЕНЬГИ: 50 000, 40 000 и 30 000 рублей! Узнать о ВАШЕМ выигрыше можно на оффициальном сайте [ссылка]», — написано в рассылке (причем, с ошибкой).

Но указанная ссылка ведет на фишинговый сайт, где у вас могут просто выманить деньги. Например, предложив поучаствовать в псевдолотереях с предоплатой комиссии и т.д. Или получить данные, чтобы использовать для мошенничества далее.

Это не первый раз, когда мошенники действуют от имени «Евроопта». Так, осенью прошлого года в компании предупреждали что в мессенджерах предлагают пройти опрос, за который пользователь якобы получит денежную сумму либо купон на продукты. И попросили не переходить по ссылкам, а также жаловаться на такие аккаунты.

Кстати, всю реальную информацию о выигрышах можно найти на сайте https://evroopt.by/ в разделе «Новости».

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