В ЖКХ решили устроить собрания с жителями всех дворов Минска. Что попросят сделать?

Опубликовано: 01.04.2024 10:06 , Обновлено: 01.04.2024

В Минском городском жилищном хозяйстве рассказали о проведении бесед с жителями столицы, во время которых каждому из них предложат поучаствовать в благоустройстве дворов. Ожидается, что проводить встречи будут представители предприятий ЖКХ Минска. График уже разработан.

Как рассказала генеральный директор объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик, встречи должны пройти с апреля по август 2024 года, передаёт агентство “Минск Новости”. По её словам, за это время планируется охватить все придомовые территории жилфонда, которые обслуживают ЖКХ, а это более 4,400 дворов.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко потребовал от каждого белоруса больше ответственности и инициативности. Особенно — в части благоустройства и наведения порядка. Президент обязал чиновников разъяснить людям, насколько «сложные сейчас времена» и почему в наведении порядка важен вклад каждого человека.

«И дело не только в санкциях, хотя и в них тоже. Нас душат со всех сторон, и душат прилично. Людям надо рассказывать и объяснять: то, что они должны делать, — они должны сделать. За них никто не сделает», — заявил президент.

Помимо этого, он обратил внимание на пример столицы, чьи жители часто жалуются на плохое качество содержания дорог и придомовых территорий.

Мы это понимаем, этого быть не должно. Но для того, чтобы сделать в Минске одномоментно все дворы, мы из какой-то деревни должны забрать деньги. Лишних денег не бывает», — подчеркнул глава государства.

Он предложил «объединиться» и профинансировать белорусам «хотя бы 2% затрат». Остальные 98%, по его словам, возьмёт на себя государство.

«Заставляйте, учите» — Лукашенко потребовал навести порядок в деревнях, а минчанам предложил оплачивать ремонт дворов