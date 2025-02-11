В ЖКХ призвали минчан «обращать внимание на соседей» во дворах. О каких штрафах попросили «вежливо напомнить»?

Опубликовано: 11.02.2025 15:53 , Обновлено: 11.02.2025

На предприятии "Минское городское жилищное хозяйство" призвали белорусов "обращать внимание" на то, как ведут себя соседи во дворах. Точнее, на то, как они паркуют автомобиль. Кажется, причём тут ЖКХ? Дело в том, что неправильно припаркованные машины мешают работе спецтранспорта, в том числе мусоровозам. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие штрафы за это предусмотрены сегодня.

В организации отметили, что зачастую неправильно припаркованные автомобили во дворах многоквартирных домов создают “определённые неудобства” для водителей мусоровозов, которым необходимо вовремя вывозить твёрдые коммунальные отходы (ТКО). В связи с этим в ЖКХ Минска попросили “вежливо напомнить” соседям о ряде правил:

согласно п. 143 ПДД, остановка и стоянка машин запрещается: в местах, где стоящее авто может создать препятствие для движения, работы транспортных средств коммунальных служб (въезды во дворы и выезды из них, проезды в арках, узкие местные проезды, места размещения контейнеров для сбора бытовых отходов и др.); при парковке необходимо учитывать ширину мусоровоза, т.к. такой автомобиль требует больше места для манёвра (рекомендуется оставлять не менее 3 метров свободного пространства между авто и бордюром); при возможности парковать машины вдоль тротуара, оставляя достаточно места для проезда мусоровоза и других автомобилей (также важно не ставить транспорт перпендикулярно тротуару); важно следить за расписанием вывоза отходов: узнав время, можно не парковать машину в данный промежуток дня — это, по словам представителей ЖКХ, “поможет избежать непредвиденных ситуаций”.

“Помните, что парковка во дворе — это не только вопрос личного удобства, но и уважение к другим. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете помочь работникам коммунальных служб выполнять свою работу, а также обеспечить порядок и чистоту в ваших дворах”, — призвали на предприятии.

Что грозит за неправильную парковку?

С 1 января 2025 года штрафы за неправильную парковку составляют:

42 рубля – за остановку или стоянку с нарушением ПДД (ч.1. ст. 18.18 КоАП РБ),

84 рубля – за неправомерную стоянку на месте, отведённом для стоянки инвалидов (ч.2. ст. 18.18 КоАП РБ),

210 рублей – за остановку или стоянку грузового автомобиля, автобуса, колёсного трактора, самоходной машины (п. 2.60. ПДД, утверждённых президентом Беларуси от 28 ноября 2005 №551), а также прицепа с нарушением ПДД (ч.3. ст. 18.18 КоАП РБ),

420 рублей – за повторную в течение года остановку или стоянку грузового автомобиля, автобуса, колёсного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением ПДД (ч.4 ст. 18.18 КоАП РБ).

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