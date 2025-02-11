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В ЖКХ призвали минчан «обращать внимание на соседей» во дворах. О каких штрафах попросили «вежливо напомнить»?

В ЖКХ призвали минчан «обращать внимание на соседей» во дворах. О каких штрафах попросили «вежливо напомнить»?
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На предприятии "Минское городское жилищное хозяйство" призвали белорусов "обращать внимание" на то, как ведут себя соседи во дворах. Точнее, на то, как они паркуют автомобиль. Кажется, причём тут ЖКХ? Дело в том, что неправильно припаркованные машины мешают работе спецтранспорта, в том числе мусоровозам. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие штрафы за это предусмотрены сегодня.

В организации отметили, что зачастую неправильно припаркованные автомобили во дворах многоквартирных домов создают “определённые неудобства” для водителей мусоровозов, которым необходимо вовремя вывозить твёрдые коммунальные отходы (ТКО). В связи с этим в ЖКХ Минска попросили “вежливо напомнить” соседям о ряде правил:

  1. согласно п. 143 ПДД, остановка и стоянка машин запрещается: в местах, где стоящее авто может создать препятствие для движения, работы транспортных средств коммунальных служб (въезды во дворы и выезды из них, проезды в арках, узкие местные проезды, места размещения контейнеров для сбора бытовых отходов и др.);
  2. при парковке необходимо учитывать ширину мусоровоза, т.к. такой автомобиль требует больше места для манёвра (рекомендуется оставлять не менее 3 метров свободного пространства между авто и бордюром);
  3. при возможности парковать машины вдоль тротуара, оставляя достаточно места для проезда мусоровоза и других автомобилей (также важно не ставить транспорт перпендикулярно тротуару);
  4. важно следить за расписанием вывоза отходов: узнав время, можно не парковать машину в данный промежуток дня — это, по словам представителей ЖКХ, “поможет избежать непредвиденных ситуаций”.

“Помните, что парковка во дворе — это не только вопрос личного удобства, но и уважение к другим. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете помочь работникам коммунальных служб выполнять свою работу, а также обеспечить порядок и чистоту в ваших дворах”, — призвали на предприятии.

Что грозит за неправильную парковку?

С 1 января 2025 года штрафы за неправильную парковку составляют:

  • 42 рубля – за остановку или стоянку с нарушением ПДД (ч.1. ст. 18.18 КоАП РБ),
  • 84 рубля – за неправомерную стоянку на месте, отведённом для стоянки инвалидов (ч.2. ст. 18.18 КоАП РБ),
  • 210 рублей – за остановку или стоянку грузового автомобиля, автобуса, колёсного трактора, самоходной машины (п. 2.60. ПДД, утверждённых президентом Беларуси от 28 ноября 2005 №551), а также прицепа с нарушением ПДД (ч.3. ст. 18.18 КоАП РБ),
  • 420 рублей – за повторную в течение года остановку или стоянку грузового автомобиля, автобуса, колёсного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением ПДД (ч.4 ст. 18.18 КоАП РБ).

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