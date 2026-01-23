В ЖКХ посоветовали некоторым белорусам обратится за снижением коммуналки

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Опубликовано: 23.01.2026 13:29 , Обновлено: 23.01.2026

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства предложили одной категории белорусов обратится за снижением коммуналки. Провести перерасчёт за некоторые виды коммунальных услуг могут за последние три года.

Речь о тех, кто проходит длительное лечение в больнице. При госпитализации на срок свыше 10 суток, человеку могут пересчитать плату по четырём позициям в жировке:

за вывоз мусора (обращение с твердыми коммунальными отходами);

за холодную и горячую воду и канализацию, если в квартире не стоят индивидуальные счётчики;

за газ (также при отсутствии счётчиков);

за электроэнергию на лифт.

Причём коммунальщикам не важна причина госпитализации: перерасчёт могут сделать и при экстренной госпитализации, и тем, кто лёг в больницу на плановую операцию или диспансерное лечение, и женщинам, задержавшимся в роддоме на более длительный срок, и пациентам лечебно-трудового профилактория или протезно-ортопедического восстановительного центра.

Главное, предоставить из медицинского учреждения справку, подтверждающее ваше пребывание на стационарном лечении, с указанием конкретных сроков госпитализации.

Для перерасчёта коммуналки с этой справкой и паспортом (или иным документом, удостоверяющим личность) нужно обратиться в обслуживающую ваш дом организацию (то есть в ЖЭС) и написать там заявление. Главное, успеть сделать это за 30 дней со дня возвращения домой. После перерасчёта коммуналки деньги, уплаченные сверх нужного, вернут не наличными, а просто вычтут их следующего выставленного счёта, то есть в следующем месяце можно будет рассчитывать на более скромную сумму в жировке.

Кстати, на днях Комитет госконтроля Витебской области разрешил жителям областного центра не платить за уборку подъезда по отдельным жировкам, которые начали находить в своих почтовых ящиках горожане. Оказалось, что к реальным квитанциям за коммунальные услуги эти бумажки никакого отношения не имеют.

Витебчанам начали приходить жировки за уборку подъезда. КГК разрешил не платить 6,95 рубля с квартиры