В ЖКХ Минска пообещали проверить 4332 двора до 1 июня. Что будут делать?

Опубликовано: 05.05.2023 14:00 , Обновлено: 05.05.2023

В коммунальной службе Минска 5 мая объявили, что намерены до начала лета обойти, проверить и поправить 4332 детских песочницы на придомовых территориях, которые обслуживают КУП ЖКХ.

“В настоящее время КУП ЖЭУ проводятся работы по наполнению песком детских песочниц во дворах, находящихся на их обслуживании. Завершить работы планируют до 01 июня 2023 года”, - объявили в ЖКХ.

Там уточнили, что намерены не просто наполнить важные объекты песком, но и при необходимости их покрасить, отремонтировать или поменять на новые.

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра ЖКХ Виталий Смирнов в эфире гостелеканала СТВ назвал проблемы в жилых домах белорусов, которые службы обязаны устранить «немедленно». А также рассказал, сколько времени должен занять такой ремонт.

В ЖКХ Беларуси рассказали, что считают «немедленным» ремонтом домов. Сколько времени занимает?