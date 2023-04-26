Telegraf.news
ru

В ЖКХ Беларуси рассказали, что считают "немедленным" ремонтом домов. Сколько времени занимает?

В ЖКХ Беларуси рассказали, что считают "немедленным" ремонтом домов. Сколько времени занимает?
Подпишитесь на Телеграф:

Заместитель министра ЖКХ Виталий Смирнов в эфире гостелеканала СТВ назвал проблемы в жилых домах белорусов, которые службы обязаны устранить «немедленно». А также рассказал, сколько времени должен занять такой ремонт.

По его словам, по каждому обращению белорусов устанавливают определенные сроки, что и когда нужно починить.

Смирнов отметил, что «немедленно» должны устранять, например, протекание кровли:

«Должны быть незамедлительно приняты меры по устранению, ремонту в течение 3-5 суток, чтобы обеспечить ремонт этой кровли или течь системы отопления, водоснабжения».

Также он назвал самые распространенные обращения белорусов в первом квартале 2023 года. Это:

  • «низкая температура горячей воды»;
  • «отсутствие освещения на лестничной клетке»;
  • «необходимость провести ямочный ремонт»;
  • «плохое освещение придомовой территории».

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси в ближайшее время планируют ужесточить ответственность должностных лиц за некачественное оказание жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) гражданам. Соответствующий указ 20 апреля подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко приказал наказывать чиновников за проблемы в ЖКХ. Что в новом указе?

Темы: