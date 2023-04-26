В ЖКХ Беларуси рассказали, что считают "немедленным" ремонтом домов. Сколько времени занимает?
Заместитель министра ЖКХ Виталий Смирнов в эфире гостелеканала СТВ назвал проблемы в жилых домах белорусов, которые службы обязаны устранить «немедленно». А также рассказал, сколько времени должен занять такой ремонт.
По его словам, по каждому обращению белорусов устанавливают определенные сроки, что и когда нужно починить.
Смирнов отметил, что «немедленно» должны устранять, например, протекание кровли:
«Должны быть незамедлительно приняты меры по устранению, ремонту в течение 3-5 суток, чтобы обеспечить ремонт этой кровли или течь системы отопления, водоснабжения».
Также он назвал самые распространенные обращения белорусов в первом квартале 2023 года. Это:
- «низкая температура горячей воды»;
- «отсутствие освещения на лестничной клетке»;
- «необходимость провести ямочный ремонт»;
- «плохое освещение придомовой территории».
Ранее Телеграф писал, что в Беларуси в ближайшее время планируют ужесточить ответственность должностных лиц за некачественное оказание жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) гражданам. Соответствующий указ 20 апреля подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
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