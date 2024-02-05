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В ЖКХ Минска назвали десятки многоэтажек, жителям которых придётся на месяц-другой остаться без лифта

В ЖКХ Минска назвали десятки многоэтажек, жителям которых придётся на месяц-другой остаться без лифта
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В Минском городском жилищном хозяйстве озвучили планы по замене лифтов в столице в 2024 году. Там опубликовали адреса десятка многоэтажных домов, жителям которых придётся несколько месяцев пешком подниматься в свои квартиры, пока не заменят оборудование.

Где в Минске планируют менять лифты в 2024 году?

По планам столичного ЖКХ, менять лифты в этом году планируют по следующим адресам:

Заводской район

  • ул. Артема, 14,
  • ул. Илимская, 14,
  • п-д Голодеда, 15/3.

Ленинский район

  • ул. Козыревская, 18,
  • пр. Рокоссовского, 74,
  • ул. К. Маркса, 25 (п. 3),
  • ул. Физкультурная, 18,
  • ул. Денисовская, 9.

Московский район

  • ул. Есенина, 9а,
  • проезд Слободской, 10,
  • ул. Голубева, 16/1,
  • пр. газеты «Правда», 46,
  • ул. Слободская, 89,
  • ул. Рафиева, 93/3.

Октябрьский район

  • ул. Асаналиева, 46,
  • ул. Бакинская, 20,
  • ул. Воронянского, 10, 50/4,
  • ул. Левкова, 13, 15, 19,
  • ул. Пирогова, 6,
  • ул. Чкалова, 18/3.

Партизанский район

  • ул. Багратиона, 67.

Первомайский район

  • ул. Парниковая, 3/1, 11,
  • ул. Я.Коласа, 30,
  • ул. Белинского, 9,
  • ул. К.Чорного, 31,
  • ул. 50 лет Победы, 15,
  • ул. Городецкая, 32 (п. 4),
  • Логойский тракт, 24.

Советский район

  • ул. В.Хоружей, 10/1,
  • ул. Восточная, 35.

Фрунзенский район

  • ул. Федорова, 11 к.2, 19, 23,
  • ул. Лынькова, 15 в, г,
  • ул. Горецкого, 63,
  • ул. Панченко, 20, 26, 38, 40, 42, 46,
  • ул. Сухаревская, 39, 41, 59, 61, 63, 65.

Центральный район

  • ул. Гая, 4, корп. 3,
  • пр. Победителей, 73, корп. 1 (под. 1, 2, 3, 4),
  • ул. Червякова, 57.

Как быстро должны поменять лифт?

В Минском городском жилищном хозяйстве точных дат начала работ по замене лифтов по конкретным адресам не назвали - их жильцам озвучат местные ЖЭСы. Не назвали в ЖКХ и точных сроков замены лифтов, однако ранее заместитель главного инженера Минского городского жилищного хозяйства Игорь Гончарик в интервью порталу sb.by рассказывал, что сроки “оговариваются в проектно‑сметной документации”, которая отдельно “разрабатывается для каждого жилого дома”. По его словам, нормативные сроки зависят от этажности, количества лифтов в здании и ряда иных факторов.

“Где‑то это может быть и 2,5 месяца, где‑то — и 4,5”, - заявил тогда Гончарик.

Он пояснил, что немало времени непосредственно после монтажа лифтовой кабины занимают пусконаладочные работы и получение всех необходимых разрешений на ввод в эксплуатацию лифта, в том числе со стороны завода‑изготовителя, обслуживающей организации, Госпромнадзора, а также устранение недоработок, выявленных в ходе обследования.

[info_b]По планам городских властей, в 2021–2025 годах в жилфонде Минска предусмотрена модернизация 1513 кабин лифтов.[/info_b]

Ранее Телеграф рассказал, что в прошлом году обслуживание белорусских лифтов стало серьезной проблемой для латвийской Риги.

Белорусские лифты стали проблемой для Риги. Что с ними не так?

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