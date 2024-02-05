В ЖКХ Минска назвали десятки многоэтажек, жителям которых придётся на месяц-другой остаться без лифта
В Минском городском жилищном хозяйстве озвучили планы по замене лифтов в столице в 2024 году. Там опубликовали адреса десятка многоэтажных домов, жителям которых придётся несколько месяцев пешком подниматься в свои квартиры, пока не заменят оборудование.
Где в Минске планируют менять лифты в 2024 году?
По планам столичного ЖКХ, менять лифты в этом году планируют по следующим адресам:
Заводской район
- ул. Артема, 14,
- ул. Илимская, 14,
- п-д Голодеда, 15/3.
Ленинский район
- ул. Козыревская, 18,
- пр. Рокоссовского, 74,
- ул. К. Маркса, 25 (п. 3),
- ул. Физкультурная, 18,
- ул. Денисовская, 9.
Московский район
- ул. Есенина, 9а,
- проезд Слободской, 10,
- ул. Голубева, 16/1,
- пр. газеты «Правда», 46,
- ул. Слободская, 89,
- ул. Рафиева, 93/3.
Октябрьский район
- ул. Асаналиева, 46,
- ул. Бакинская, 20,
- ул. Воронянского, 10, 50/4,
- ул. Левкова, 13, 15, 19,
- ул. Пирогова, 6,
- ул. Чкалова, 18/3.
Партизанский район
- ул. Багратиона, 67.
Первомайский район
- ул. Парниковая, 3/1, 11,
- ул. Я.Коласа, 30,
- ул. Белинского, 9,
- ул. К.Чорного, 31,
- ул. 50 лет Победы, 15,
- ул. Городецкая, 32 (п. 4),
- Логойский тракт, 24.
Советский район
- ул. В.Хоружей, 10/1,
- ул. Восточная, 35.
Фрунзенский район
- ул. Федорова, 11 к.2, 19, 23,
- ул. Лынькова, 15 в, г,
- ул. Горецкого, 63,
- ул. Панченко, 20, 26, 38, 40, 42, 46,
- ул. Сухаревская, 39, 41, 59, 61, 63, 65.
Центральный район
- ул. Гая, 4, корп. 3,
- пр. Победителей, 73, корп. 1 (под. 1, 2, 3, 4),
- ул. Червякова, 57.
Как быстро должны поменять лифт?
В Минском городском жилищном хозяйстве точных дат начала работ по замене лифтов по конкретным адресам не назвали - их жильцам озвучат местные ЖЭСы. Не назвали в ЖКХ и точных сроков замены лифтов, однако ранее заместитель главного инженера Минского городского жилищного хозяйства Игорь Гончарик в интервью порталу sb.by рассказывал, что сроки “оговариваются в проектно‑сметной документации”, которая отдельно “разрабатывается для каждого жилого дома”. По его словам, нормативные сроки зависят от этажности, количества лифтов в здании и ряда иных факторов.
“Где‑то это может быть и 2,5 месяца, где‑то — и 4,5”, - заявил тогда Гончарик.
Он пояснил, что немало времени непосредственно после монтажа лифтовой кабины занимают пусконаладочные работы и получение всех необходимых разрешений на ввод в эксплуатацию лифта, в том числе со стороны завода‑изготовителя, обслуживающей организации, Госпромнадзора, а также устранение недоработок, выявленных в ходе обследования.
[info_b]По планам городских властей, в 2021–2025 годах в жилфонде Минска предусмотрена модернизация 1513 кабин лифтов.[/info_b]
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