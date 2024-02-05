В ЖКХ Минска назвали десятки многоэтажек, жителям которых придётся на месяц-другой остаться без лифта

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Опубликовано: 05.02.2024 12:20 , Обновлено: 05.02.2024

В Минском городском жилищном хозяйстве озвучили планы по замене лифтов в столице в 2024 году. Там опубликовали адреса десятка многоэтажных домов, жителям которых придётся несколько месяцев пешком подниматься в свои квартиры, пока не заменят оборудование.

Где в Минске планируют менять лифты в 2024 году?

По планам столичного ЖКХ, менять лифты в этом году планируют по следующим адресам:

Заводской район

ул. Артема, 14,

ул. Илимская, 14,

п-д Голодеда, 15/3.

Ленинский район

ул. Козыревская, 18,

пр. Рокоссовского, 74,

ул. К. Маркса, 25 (п. 3),

ул. Физкультурная, 18,

ул. Денисовская, 9.

Московский район

ул. Есенина, 9а,

проезд Слободской, 10,

ул. Голубева, 16/1,

пр. газеты «Правда», 46,

ул. Слободская, 89,

ул. Рафиева, 93/3.

Октябрьский район

ул. Асаналиева, 46,

ул. Бакинская, 20,

ул. Воронянского, 10, 50/4,

ул. Левкова, 13, 15, 19,

ул. Пирогова, 6,

ул. Чкалова, 18/3.

Партизанский район

ул. Багратиона, 67.

Первомайский район

ул. Парниковая, 3/1, 11,

ул. Я.Коласа, 30,

ул. Белинского, 9,

ул. К.Чорного, 31,

ул. 50 лет Победы, 15,

ул. Городецкая, 32 (п. 4),

Логойский тракт, 24.

Советский район

ул. В.Хоружей, 10/1,

ул. Восточная, 35.

Фрунзенский район

ул. Федорова, 11 к.2, 19, 23,

ул. Лынькова, 15 в, г,

ул. Горецкого, 63,

ул. Панченко, 20, 26, 38, 40, 42, 46,

ул. Сухаревская, 39, 41, 59, 61, 63, 65.

Центральный район

ул. Гая, 4, корп. 3,

пр. Победителей, 73, корп. 1 (под. 1, 2, 3, 4),

ул. Червякова, 57.

Как быстро должны поменять лифт?

В Минском городском жилищном хозяйстве точных дат начала работ по замене лифтов по конкретным адресам не назвали - их жильцам озвучат местные ЖЭСы. Не назвали в ЖКХ и точных сроков замены лифтов, однако ранее заместитель главного инженера Минского городского жилищного хозяйства Игорь Гончарик в интервью порталу sb.by рассказывал, что сроки “оговариваются в проектно‑сметной документации”, которая отдельно “разрабатывается для каждого жилого дома”. По его словам, нормативные сроки зависят от этажности, количества лифтов в здании и ряда иных факторов.

“Где‑то это может быть и 2,5 месяца, где‑то — и 4,5”, - заявил тогда Гончарик.

Он пояснил, что немало времени непосредственно после монтажа лифтовой кабины занимают пусконаладочные работы и получение всех необходимых разрешений на ввод в эксплуатацию лифта, в том числе со стороны завода‑изготовителя, обслуживающей организации, Госпромнадзора, а также устранение недоработок, выявленных в ходе обследования.

[info_b]По планам городских властей, в 2021–2025 годах в жилфонде Минска предусмотрена модернизация 1513 кабин лифтов.[/info_b]

Ранее Телеграф рассказал, что в прошлом году обслуживание белорусских лифтов стало серьезной проблемой для латвийской Риги.

Белорусские лифты стали проблемой для Риги. Что с ними не так?