«…Эти средства исчезали» – В ЖКХ объяснили, почему деньги на капремонт перевели под контроль чиновников

Опубликовано: 15.01.2024 09:45 , Обновлено: 15.01.2024

Заместитель министра ЖКХ Андрей Ромашко заявил, что решение изменить систему перечисления денег товариществ собственников на капремонт решили поменять с 2024 года из-за того, что "государственная" работает лучше. Как чиновник это объяснил?

«Как показывает практика, этих средств, которые отчисляют граждане, недостаточно для полноценного капитального ремонта”, – пояснил Ромашко в интервью «Белтелерадиокомпании».

По его словам, “государственная система организации капитального ремонта говорит о том, что это более эффективный на сегодняшний день метод выполнения ремонтных работ из жилищного фонда, поскольку почти 60% средств – это участие государства в финансировании капитального ремонта жилищного фонда».

Также заместитель министра заявил, что выявлялись нарушения, когда председатели правления товариществ собственников «либо использовали не по целевому назначению данные средства, либо эти средства исчезали». И привел пример:«В последнее время были случаи, когда в местные исполнительно-распорядительные органы обращались граждане, которые являлись собственниками жилых помещений в жилищно-строительных кооперативах еще с 70-х годов и делали какие-то отчисления. На сегодняшний день, когда необходимо выполнять ремонт, эти средства и отчисления восстановить сложно».

Теперь все отчисления, которые производят граждане Республики Беларусь на капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах, должны отчисляться на счета местных исполнительно-распорядительных органов.

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