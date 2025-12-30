В ZALA появился новый канал с "магией романтики"

Опубликовано: 30.12.2025 15:49 , Обновлено: 30.12.2025

«Белтелеком» (БТК) объявил, что в его сервисе IP-телевидения появился новый канал. Его можно найти на 53-й кнопке как в базовом, так и в расширенных пакетах.

Вещание пока тестовое, поэтому кого интересует, стоит тапнуть по кнопке и посмотреть «viju TV1000 Драма».

В Белтелекоме пообещали, что новый канал гарантирует “магию романтики” и “завораживающие истории любви”.Телеканал транслирует фильмы и сериалы, снятые в Бразилии, Португалии, Турции, Корее, Китае и Аргентине.

Ранее же государственный оператор «Белтелеком» (БТК) устроил самую настоящую чистку пакетов, удалив из расширенных, а также из базового, сразу 7 каналов. Среди них были и достаточно популярные. О причинах такого решения в компании не рассказали.

ZALA удалила сразу 7 каналов и добавила один