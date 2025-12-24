ZALA удалила сразу 7 каналов и добавила один

Опубликовано: 24.12.2025 10:39 , Обновлено: 24.12.2025

Госоператор «Белтелеком» (БТК) сообщил, что из всех пакетов — как расширенных, так и базового — исчезли сразу 7 каналов. Среди них были и достаточно популярные. О причинах такого решения в компании не рассказали.

Согласно данным БТК, клиентам ZALA стали недоступны:

TERRA HD (78-я кнопка),

EPIC (95-я кнопка),

Travel and Adventure (82-я кнопка),

Timeless Dizi Channel (56-я кнопка),

.Red (53-я кнопка),

.Black (54-я кнопка).

Кроме того, из расширенного пакета «Ночной» убрали канал с интимным контентом Erox.

В качестве замены в базовом и расширенных пакетах появился канал Extreme. В БТК заверили, что он транслирует фильмы о «сильных мужчинах» и экстремальных видах спорта.