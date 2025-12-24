ZALA удалила сразу 7 каналов и добавила один
Госоператор «Белтелеком» (БТК) сообщил, что из всех пакетов — как расширенных, так и базового — исчезли сразу 7 каналов. Среди них были и достаточно популярные. О причинах такого решения в компании не рассказали.
Согласно данным БТК, клиентам ZALA стали недоступны:
- TERRA HD (78-я кнопка),
- EPIC (95-я кнопка),
- Travel and Adventure (82-я кнопка),
- Timeless Dizi Channel (56-я кнопка),
- .Red (53-я кнопка),
- .Black (54-я кнопка).
Кроме того, из расширенного пакета «Ночной» убрали канал с интимным контентом Erox.
В качестве замены в базовом и расширенных пакетах появился канал Extreme. В БТК заверили, что он транслирует фильмы о «сильных мужчинах» и экстремальных видах спорта.
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