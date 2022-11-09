В Минске легла служба такси "Яндекс Go"

Опубликовано: 09.11.2022 12:45 , Обновлено: 15.11.2024

Жители Минска 9 ноября в обед пожаловались, что служба такси "Яндекс Go" работает с серьезными перебоями. Об этом сообщил Onliner.

С проблемами в работе приложения столкнулись как пассажиры, так и сами водители. Заказать авто возможности часто просто нет (показывает, что нет вариантов свободных машин). А водители не могут зайти в приложение и начать работу.

«Уже минут 20 водители не могут зайти в приложение», — рассказал один из [link href=“https://t.me/onlinerby/39169” rel=“noopener” target=“_blank”] читателей [/link] издания.

В то же время, некторым минчанам всё-таки удается заказать машину.