Штраф до 800 рублей. В Беларуси начал действовать запрет на хранение дронов. А кому можно?

Опубликовано: 29.03.2024 08:28 , Обновлено: 29.03.2024

С 28 марта на территории Беларуси вступил в силу указ, запрещающий физлицам владение и эксплуатацию беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Соответствующий документ приняли ещё в сентябре 2023 года.

Согласно новому законодательству, с 28 марта пользоваться БПЛА могут:

военные:

юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение.

Все лица и организации, владеющие БПЛА, должны были поставить их на государственный учёт. Выдачей соответствующих разрешений занимается Департамент по авиации.

За нарушение правил использования воздушного пространства статьей 18.35 КоАП предусмотрено наказание. Физическому лицу грозит санкция в виде штрафа до 20 базовых величин (800 рублей), юрлицу – до 50 (2000 рублей).

[info_b]Вместе с тем нужно помнить, что есть разница: не все квадрокоптеры — БЛА.

Авиамодель – летательный аппарат без человека на борту, управление полетом которого возможно только при условии визуального контакта с ним, а также неуправляемый свободнолетающий аппарат.

А беспилотный летательный аппарат (БЛА) – это воздушное судно, предназначенное для выполнения полета без экипажа на борту. К БЛА относят квадрокоптеры, летающие по ранее заданной программе, вне визуального контакта с ними (посредством пульта дистанционного управления, FPV-очков, ноутбука, планшета, мобильного телефона и др.), или имеющие встроенный экран, отображающий «картинку» с камеры, установленной на квадрокоптере.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что 25 сентября, Александр Лукашенко подписал указ “О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов”. По сути, документ запрещает простым белорусам владеть и управлять БПЛА.

Лукашенко запретил белорусам владеть и управлять БПЛА